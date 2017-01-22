İstanbul Emniyeti ve AKP İl Binasına Lavlı Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist Yakalandı

İstanbul Emniyeti ve AKP İl Binasına Lavlı Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist Yakalandı

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