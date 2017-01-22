İstanbul Emniyeti ve AK Parti Binasına Yönelik Lavlı Saldırıyı Gerçekleştiren Terörist Yakalandı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl Başkanlığı binalarına önceki gün art arda lav silahlarıyla saldırı düzenleyen teröristi Tekirdağ'da yakalandı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç'un tek atımlı lav silahlarıyla düzenlediği saldırıların ardından dün Esenyurt'ta polis ekiplerine ateş açan kişi olduğu belirlendi. Polis teröristin geride bıraktığı lav silahlarında parmak izlerine rastlamış saldırganın kimliğini belirlemişti. Turunç'un yakalandığında üzerinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka bir tabancanın bulunduğu bildirildi.



- İstanbul