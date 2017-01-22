İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif T., Tekirdağ'da yakalandı.
İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırı gerçekleşmiş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda lav silahında Şerif T. isimli DHKP-C teröristinin parmak izleri bulunmuştu.
Kimliği belirlenen Şerif T., Tekirdağ'da yakalandı. Şerif T.'nin dün Esenyurt'ta polise silahlı saldırı olayını da gerçekleştirdiği öğrenildi. Şerif T.'nin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor. - İSTANBUL
İstanbul Emniyeti ve AK Parti Binasına Saldıran Terörist Yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası’na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif T., Tekirdağ’da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif T., Tekirdağ'da yakalandı.
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