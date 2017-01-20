İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı. - İSTANBUL
İstanbul Emniyeti'nde Yeni Atama ve Terfiler Açıklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 41 şube, 19 ilçe ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.
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