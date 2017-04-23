İstanbul Emniyet Müdürü, Koltuğunu Hayrunnisa Açıkgöz'e Devretti
İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 2009 yılında Hakkari'de şehit olan polis memuru Engin Açıkgöz'ün kızı Hayrunnisa Açıkgöz'e devretti.
İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 2009 yılında Hakkari'de şehit olan polis memuru Engin Açıkgöz'ün kızı Hayrunnisa Açıkgöz'e devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Özel Mavi Gün Ortaokulu, Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu ve Özel Devran İlkokulu, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören şehit çocuklarından 5 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti.Çalışkan koltuğunu 2009 yılında Hakkari'de şehit olan polis Engin Açıkgöz'ün Özel Mavi Gün Ortaokulu 6. sınıfta okuyan kızı Hayrunnisa Açıkgöz'e devretti. Açıkgöz, Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağırarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. Açıkgöz, polis telsizinden görev yapan polis ekiplerinin 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı. Ziyaret, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan öğrencilere hediyeler vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
- İstanbul