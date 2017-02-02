İstanbul Emniyet Müdürü Doktora Diplomasını Aldı

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sakarya Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak diplomasını aldı.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamlayan Çalışkan, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programına başvurarak, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Mustafa Çalışkan'ı tebrik ederek diplomasını veren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Gerek akademik ve gerekse 15 Temmuz darbe girişimine karşı duruşu ve gösterdiği başarılardan dolayı sayın Mustafa Çalışkan'ı tebrik ediyorum" dedi.



- Sakarya