İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Polis Teşkilatının 172. Yıldönümünü Kutladı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan, polis teşkilatının 172. kuruluş yılı sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.



Çalışkan mesajında, insanların huzurunu ve güvenini sağlamak gibi kutsal bir görevi üstlenen polis teşkilatının 172. kuruluş yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.



Çalışkan, gücünü halktan ve kanunlardan alan polis teşkilatının milletin de karakteri gereği daima mazlumların, muhtaçların yanında, zorbaların ve hainlerin karşısında mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Bu kutlu mücadele, 15 Temmuz gecesi hain teröristlerin darbe girişiminin engellenmesinde gösterilen takdire şayan tavırla perçinlenmiştir. Aklını ve iradesini birtakım kendini bilmez meczupların kucağına bırakarak onların peşinden gidenler önce Allah'a sonra da aziz milletimize ihanet etmişlerdir. Bu ihanet dolu girişimin bertaraf edilmesinde canı pahasına mücadele eden siz değerli meslektaşlarımla omuz omuza görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu duygu ve düşünceler ile polis teşkilatımızın 172. yılını kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İstanbul