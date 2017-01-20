İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Yönelik Saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini ifade etti.



Yıldırım, TBMM'de Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine katıldı.



İktidar kulisinde partisinin bazı milletvekilleri ile görüşen Yıldırım, burada gazetecilerle de sohbet etti. Bir gazetecinin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıya ilişkin soru üzerine Yıldırım, saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğini belirtti.