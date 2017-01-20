İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Yönelik Saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı, TBMM Genel Kurulunda kınandı.



TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yapılan terör saldırılarının hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını, devletin kararlılığı sayesinde terörün ülke gündeminden çıkarılacağını söyledi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz konusu saldırı haberlerini üzüntü ile öğrendiklerini, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.



Saldırganların kısa sürede yakalanmasını temenni ettiklerini vurgulayan Özel, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Teşkilatına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Tüm inancımızla ve nefretle kınıyoruz." dedi.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da her ne sebeple olursa olsun ve kimden gelirse gelsin; ne İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, ne de ülkede uzun süredir siyasi yaşamını sürdüren bir siyasi partiye böyle bir saldırıyı kabul etmenin mümkün olmadığının altını çizdi.



HDP olarak söz konusu saldırıları kınadıklarını dile getiren Yıldırım, saldırının amacına ulaşamamış olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise saldırıları kınadıklarını belirtti. İlk bilgilere göre anlaşılanın, terör örgütlerinin vardiya sistemi ile çalıştıklarını vurgulayan Akçay, Türkiye Cumhuriyeti Devletine kimsenin diz çöktüremeyeceğini kaydetti.