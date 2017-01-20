İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Saldırı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıya ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.



Vali Şahin, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.



Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.