İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 187'si Emniyet Personeli...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 187'si emniyet personeli olmak üzere 235 şüpheliye yönelik 49 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, 132 kişiyi gözaltına aldı.
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