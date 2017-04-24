İstanbul Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Çekiyor

Tarihte çeşitli medeniyetlere başkentlik yapan şehri, son 15 yıl içerisinde Türkiye nüfusundan yaklaşık 30 milyon fazla yabancı turist ziyaret etti.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerini derledi. Ajans Press'in derlediği verilere göre İstanbul'a gelen turist sayısının 2000 yılından itibaren kademeli olarak arttığı belirtildi. Mega kenti 2002 yılında 2 milyon 699 bin 131 kişi ziyaret ederken bu rakam geçen yıl 9 milyon 203 bin 987'ye ulaştı. Amerika'dan Afrika'ya, İslam dünyasından Avrupa'ya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul'u son beş yıl içerisinde en çok Alman turistler ziyaret etti. Ajans Press'in derlediği verilere göre Almanları sırasıyla İran, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa izledi. Verilere göre turistler İstanbul'u en çok yaz aylarında ziyaret ederken kış aylarında turist sayısı en düşük seviyelere ulaştı. Ajans Press'in medya analizinde ise turizm konulu haberlerin yıllar geçtikçe artmaya başladığı gözlemlendi. 2010 yılında turizmle ilgili 76 bin 144 haber saptanırken 2016 yılında 208 bin 675 haber tespit edildi.