İstanbul Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Çekiyor

Tarihi, kültürel, coğrafi, sanatsal birçok eserle turistleri adeta mest eden İstanbul, Amerika'dan Afrika'ya, İslam coğrafyasından Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinden milyonlarca turisti ağırlıyor.



AA muhabirinin istatistiklerden derlediği bilgilere göre, dünyanın en eski metropellerinden İstanbul, sahip olduğu eserlerle her yıl turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Camilerinden boğazına, kulelerinden çarşılarına, caddelerine kadar onlarca tarihi ve kültürel değere sahiplik eden megakent, gelen turist bakımından bunun karşılığını alıyor.



Dünyanın her yerinden ve inançtan turistin uğrak yeri durumunda olan İstanbul, bu kapsamda Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya ve İran, Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinin yanı sıra Komor, Myanmar ve Vanuatu gibi küçük ülkelerden bile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.



İstanbul'a, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İran, Suudi Arabistan, ABD ve Rusya'dan en yoğun talep gösteriliyor.



Son 5 yılın verileri dikkate alındığında, kente en çok Alman turistler ilgi gösteriyor. Bu kapsamda megakente söz konusu sürede Almanya'dan 5 milyon 761 bin 530 turist geldi. Almanya'dan sonra ikinci sırada gelen İran'dan ise aynı sürede 2 milyon 776 bin 264 kişi İstanbul'u ziyaret etti.



5 yılda 2 milyon 487 bin 999 Rus turist de tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih etti.



Listenin ilk sıralarında yer alan Amerika'dan ise söz konusu sürede 2 milyon 403 bin 197, İngiltere'den 2 milyon 294 bin 463, Fransa'dan da 2 milyon 236 bin 468 kişi İstanbul'u ziyaret etti.



Söz konusu ülkelerin yanı sıra dünyanın hemen her yerinden kente turist geldiği görülüyor. Afrika Komorlar Birliği'nden son 5 yılda 5 bin 66, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'dan 2 bin 277, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu'dan ise 77 kişi turist olarak İstanbul'a geldi.