İstanbul Dha - Rüşvet Aldığı İddia Edilen Hakim Tutuklandı

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında bir şüpheliyi tahliye etmek için rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile Avukat S.B., "Rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklandılar.



Sulh Ceza Hakimliği döneminde bir şüpheliyi tahliye etmek için 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiası ile Pendik'te bir avukatın bürosunda gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile Avukat S.B., emniyet işlemlerinin ardından Cumartesi sabahı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na çırkarıldılar.







SORUŞTURMAYI BAŞSAVCI FEHMİ TOSUN YÜRÜTÜYOR



Şüplelerin sorgusu, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadulu Adalet Sarayı Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından yapıldı. Başsavcı Tosun, gece 02.00'a kadar süren sorgulama sonucu her iki şüpheliyi de, "Rüşvet almak ve vermek" ile "İrtikap" suçlarından tuuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



AVUKAT MÜVEKKİLİNİN RÜŞVET ALMADIĞINI İDDİA EDEREK TUTUKSUZ YARGILAMA İSTEDİ



Şüphelilerin mahkeme sorgusu gece 23.00 sıralarına kadar sürdü. Hakim H.A.'nın Avukatı Ahmet Yıldız mahkemeda yaptığı savunmada, ses kayıtlarında aracının işadamından aldığı parayı müvekkiline vermediğini açıkça söyledğini savundu. Müvekkilini rüşvet aldığı iddia edilen işadamını tahliye etmediğini, işadamını başka hakimin tahliye ettiğini söyleyen Avukat Ahmet Yıldız, olaydan 7 ay sonra müvekkilinin üstüne neden gidildiğinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, 20 yıllık hakim olan müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi.







İKİ SUÇTAN TUTUKLANDILAR



Mahkeme, Hakim H.A. ve Avukat S.B.'yi, bir işadamıyla tahliye ettirme vaadiyle para karşılığı anlaştııklarını gösteren ses kayıtlarını, suçüstü esnasında ele geçen parayı, tanıkları gerekçe göstererek, "Rüşvet almak ve vermek" ile "İrtikap" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.