İstanbul'dan Yola Çıkan Kaçaklar Urla'da Yakalandı

İSTANBUL'dan bindikleri iki minibüsle yola çıkıp yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 38 kaçak, İzmir'in Urla İlçesi'nde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Suriye ve Pakistan uyruklu kaçakları yurt dışına çıkartmak istediği belirtilen 1'i Suriye uyruklu toplam 3 kişi de gözaltına alındı.



Urla İlçesi Yağcılar Mahallesi girişinde dün saat 23.30 sıralarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 10 BL 996 ve 34 DP 5318 plakalı iki minibüsü durdurdu. Minibüslerde yapılan aramalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18'i Suriye, 20'si Pakistan uyruklu toplam 38 kaçak yakalandı. Ayrıca, iki araçta bulunan ve kaçakları yasa dışı yollardan Yunan adalarına götürmeye çalıştıkları belirlenen 42 yaşındaki H.K., 33 yaşındaki G.Ş. ile Suriye vatandaşı 27 yaşındaki İ.A. gözaltına alındı.



Kaçakların İstanbul'dan hareket ettikleri ve İzmir'e kadar yakalanmadan geldikleri ortaya çıktı. Kaçaklar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 3 organizatörün ise işlemlerinin devam ettiği, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



- İzmir