İstanbul'dan Uludağ Turu

İstanbul Çıkışlı Günübirlik Uludağ Turları



İstanbul'dan Her Hafta Sonu Cumartesi Gece Hareketli Günübirlik Uludağ Turu



Gidiş – Dönüş Ulaşım + KAYAK TAKIMI + Araç içi kahvaltı paketi + milli park giriş ücreti + araç içi ikramlar + rehberlik dahil 100 TL



NOT: Kayak Takımı almayan misafirlerimiz bu hakkını öğle yemeği ile değiştirebilirler.



Bilgi ve Rezervasyon:



0532 797 18 47



Günübirlik Uludağ Turu Programı:



İstanbul'dan Cumartesiyi Pazara bağlayan gece ilk durak olan Bahçelievler Metrobüs Durağı 03: 15 hareketimiz, 03: 35 Mecidiyeköy Teknosa Önü, 03: 50 Kadıköy Evlendirme Dairesi, 04: 10 Pendik Köprüsü noktalarında buluşup keyifli yolculuğumuz ve araç içi ikramlarımız ile beraber Uludağ Turumuz için hareket ediyoruz.



Gerekli molalarımız sonrası Pazar sabahında Bursa'ya varmış oluyoruz ve araç içi kahvaltımızı aldıktan sonra en büyük kayak merkezi olan Uludağ Kayak Merkezi'ne doğru hareket ediyoruz. Bursa'dan sonra yol durumuna bağlı olmakla beraber yaklaşık 45 dakikalık bir yolcuk sonrası Uludağ'a ulaşıyoruz. Rehberimizden alacağımız bilgiler sonrasında serbest zamanımız başlıyor. Kayak yapmak isteyen misafirlerimiz hiç vakit kaybetmeden malzemelerini kiralayıp kaymaya başlayabilirler. Hem gezi hem kayak açısından eşsiz manzaralarıyla her zaman turist ve kayakçıları ağırlayan Uludağ'ın açık havada zirvesinden bakıldığında İstanbul, Marmara denizi ve civarı yerlerin görünmesi buraya ayrı bir güzellik katmaktadır. Öğle yemeğinizi bölgede bulunan bir çok restoranda veya otelde dilediğiniz gibi ekstra olarak alabilirsiniz. Bölgede gün boyu kayak yapabilir, zirveye çıkabilir, kartopu oynayabilir, bol oksijenli doğada çam ağaçları arasında yürüyüş yapabilir, kızak ile kayabilir, bölgedeki otel ve kafelerde dinlenebilir çay kahve içebilirsiniz.



Saat 17: 00 civarı Uludağ turumuzu tamamladıktan sonra İstanbul'a geri dönüş için yola çıkıyoruz. Keyifli yolculuğumuz araç içi ikramlarımız ve gerekli molalarımızın ardından saat 21: 30 civarı İstanbul'a varıyoruz ve başka bir gezimizde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.



Ücrete Dahil Hizmetler:



Gidiş Dönüş Ulaşım



Kayak Takımı (Snowboard farkı 10 TL)



Araç içi kahvaltı



Rehberlik



Milli Park Giriş Ücreti



Seyahat Sigortası



Acenta Refakati



Araç İçi İkramlar



Ücrete Dahil Olmayanlar:



Kişisel Harcamalar



Öğle Yemeği (Kayak Takımı almayan misafirlerimiz bu hakkını öğle yemeği ile değiştirebilirler.) Ekstra öğle yemeği 20 TL



Uludağ'da Teleferik, Telesiyej Kullanımı



> Araç Hareket Noktaları:



? 03: 15 Bahçelievler Metrobüs Durağı



? 03: 35 Mecidiyeköy Teknosa Önü



? 03: 50 Kadıköy Evlendirme Dairesi



? 04: 10 Pendik Köprüsü



> Uludağ'dan Geri Dönüş



? 17: 00 Uludağ Hareket



? 21: 30 Tahmini İstanbula Varış



İstanbul'dan Günübirlik Uludağ Turları Tarihleri:



29 Ocak 2017 Pazar



5 Şubat 2017 Pazar



12 Şubat 2017 Pazar



19 Şubat 2017 Pazar



26 Şubat 2017 Pazar



5 Mart 2017 Pazar



12 Mart 2017 Pazar



http://www.gidiyoruz.com