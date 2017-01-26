İstanbul'dan Uludağ Turu

İstanbul Çıkışlı Günübirlik Uludağ Turları
İstanbul'dan Her Hafta Sonu Cumartesi Gece Hareketli Günübirlik Uludağ Turu
Gidiş – Dönüş Ulaşım + KAYAK TAKIMI + Araç içi kahvaltı paketi + milli park giriş ücreti + araç içi ikramlar + rehberlik dahil 100 TL
NOT: Kayak Takımı almayan misafirlerimiz bu hakkını öğle yemeği ile değiştirebilirler.
Bilgi ve Rezervasyon:
0532 797 18 47
Günübirlik Uludağ Turu Programı:
İstanbul'dan Cumartesiyi Pazara bağlayan gece ilk durak olan Bahçelievler Metrobüs Durağı 03: 15 hareketimiz, 03: 35 Mecidiyeköy Teknosa Önü, 03: 50 Kadıköy Evlendirme Dairesi, 04: 10 Pendik Köprüsü noktalarında buluşup keyifli yolculuğumuz ve araç içi ikramlarımız ile beraber Uludağ Turumuz için hareket ediyoruz.
Gerekli molalarımız sonrası Pazar sabahında Bursa'ya varmış oluyoruz ve araç içi kahvaltımızı aldıktan sonra en büyük kayak merkezi olan Uludağ Kayak Merkezi'ne doğru hareket ediyoruz. Bursa'dan sonra yol durumuna bağlı olmakla beraber yaklaşık 45 dakikalık bir yolcuk sonrası Uludağ'a ulaşıyoruz. Rehberimizden alacağımız bilgiler sonrasında serbest zamanımız başlıyor. Kayak yapmak isteyen misafirlerimiz hiç vakit kaybetmeden malzemelerini kiralayıp kaymaya başlayabilirler. Hem gezi hem kayak açısından eşsiz manzaralarıyla her zaman turist ve kayakçıları ağırlayan Uludağ'ın açık havada zirvesinden bakıldığında İstanbul, Marmara denizi ve civarı yerlerin görünmesi buraya ayrı bir güzellik katmaktadır. Öğle yemeğinizi bölgede bulunan bir çok restoranda veya otelde dilediğiniz gibi ekstra olarak alabilirsiniz. Bölgede gün boyu kayak yapabilir, zirveye çıkabilir, kartopu oynayabilir, bol oksijenli doğada çam ağaçları arasında yürüyüş yapabilir, kızak ile kayabilir, bölgedeki otel ve kafelerde dinlenebilir çay kahve içebilirsiniz.
Saat 17: 00 civarı Uludağ turumuzu tamamladıktan sonra İstanbul'a geri dönüş için yola çıkıyoruz. Keyifli yolculuğumuz araç içi ikramlarımız ve gerekli molalarımızın ardından saat 21: 30 civarı İstanbul'a varıyoruz ve başka bir gezimizde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Gidiş – Dönüş Ulaşım + + KAYAK TAKIMI + Araç içi kahvaltı paketi + milli park giriş ücreti + araç içi ikramlar + rehberlik dahil 100 TL
Ücrete Dahil Hizmetler:
Gidiş Dönüş Ulaşım
Kayak Takımı (Snowboard farkı 10 TL)
Araç içi kahvaltı
Rehberlik
Milli Park Giriş Ücreti
Seyahat Sigortası
Acenta Refakati
Araç İçi İkramlar
Ücrete Dahil Olmayanlar:
Kişisel Harcamalar
Öğle Yemeği (Kayak Takımı almayan misafirlerimiz bu hakkını öğle yemeği ile değiştirebilirler.) Ekstra öğle yemeği 20 TL
Uludağ'da Teleferik, Telesiyej Kullanımı
> Araç Hareket Noktaları:
? 03: 15 Bahçelievler Metrobüs Durağı
? 03: 35 Mecidiyeköy Teknosa Önü
? 03: 50 Kadıköy Evlendirme Dairesi
? 04: 10 Pendik Köprüsü
> Uludağ'dan Geri Dönüş
? 17: 00 Uludağ Hareket
? 21: 30 Tahmini İstanbula Varış
İstanbul'dan Günübirlik Uludağ Turları Tarihleri:
29 Ocak 2017 Pazar
5 Şubat 2017 Pazar
12 Şubat 2017 Pazar
19 Şubat 2017 Pazar
26 Şubat 2017 Pazar
5 Mart 2017 Pazar
12 Mart 2017 Pazar
Bilgi ve Rezervasyon:
0532 797 18 47
http://www.gidiyoruz.com
İstanbul'dan Uludağ Turu
İstanbul Çıkışlı Günübirlik Uludağ Turlarıİstanbul'dan Her Hafta Sonu Cumartesi Gece Hareketli Günübirlik Uludağ TuruGidiş – Dönüş Ulaşım + KAYAK TAKIMI + Araç içi kahvaltı paketi + milli park giriş ücreti + araç içi ikramlar + rehberlik dahil 100 TLNOT: Kayak Takımı almayan misafirlerimiz...
İstanbul Çıkışlı Günübirlik Uludağ Turları