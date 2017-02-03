İstanbul'dan, İdil'de Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şırnak'ın idil İlçe Belediyesine gönderilen 146 bank, parkların yanı sıra okul, hastane ve sağlık ocaklarına yerleştirilecek.



İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediyesinin, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari, Silopi, İdil, Cizre, Sur, Silvan ve Hani belediyeleri ile imzaladığı "Kardeş şehir" protokolü sonrası başlattığı yardımlar sürüyor.



Protokol kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İdil Belediyesine 146 bank gönderdi. KHK kapsamında İdil Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Ersin Tepeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, ilçede güzel projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



Tepeli, bankların okul, hastane, sağlık ocakları ve park alanlarına yerleştirileceğini bildirdi.