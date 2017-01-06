İstanbul'dan Hamurlu Öğrencilere Yardım Eli

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, bir ilkokulda öğrenim gören öğrencilere kışlık giysi, kırtasiye ve oyuncak dağıtıldı.



İstanbul'dan, Köy okullarına yardım projesi kapsamında Hamur Seyithanbey Ortaokulu öğrencilerine, hayırsever Begüm Dulundu ve Şeyda Nebioğlu tarafından kitap, giysi ve oyuncaklardan oluşan yardım kolileri gönderildi.



Seyithanbey Ortaokul Müdürü Öztürk Taşdemir, yaptığı açıklamada, yardım kolilerini gönderen hayırseverlere teşekkür etti.



Taşdemir, "Yardım kolilerini öğrencilerimize dağıtmaktan büyük memnuniyet duyduk. Hayırseverler sayesinde öğrencilerimiz çok mutlu oldu." dedi.