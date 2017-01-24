İstanbul'dan Erzurum'a Hayır Köprüsü

İstanbul'dan Erzurum'a 350 öğrenciye karne hediyesi dağıtmak için bir grup arkadaşı ile gelen Taliha Taş, konuk severliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan'a teşekkür etti.



İstanbul'da oturan bir grup hayırseverle Erzurum'a gelen Taliha Taş, bir hafta süreyle değişik semtlerdeki 14 okulda okuyan 350 öğrenciyi giyecek yardımı yaptı. Karne hediyesi adı altında hediye veren Taliha Taş, daha sonra bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Taş, Müceldili Konağında Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan'a filografi işlemeli Türk bayrağı tablosu hediye etti.



Taliha Taş, "Erzurumlu olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Oğlum ve kızımla birlikte şehrimizin çocuklarına karne hediyesi vermeye karar verdiğimizde bir grup hayırsever arkadaşımız da bize destek oldu. Yaklaşık bir hafta boyunca Erzurum'un ilçelerini gezerek, çocuklarımıza karne hediyesi dağıttık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu ve tebessümü görmek bizim için büyük keyif ve mutluluktu. Artık bir ayağımız Erzurum'da olacak ve bu şehre katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu organizasyon için Erzurum'a geldiğimizde bizlere kapılarını ve yüreğini açan belediye başkanımıza, ekibine özellikle teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM