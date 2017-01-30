İstanbul'dan Başlayan Terör Protestosu Yürüyüşü Gazi Meclis'de Son Buldu

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, teröre karşı İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen üniversite öğrencisi İsa Kör'ün yapmış olduğu yürüyüşün demokratik bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Kendisi Türkiye'deki bütün gençlere örnek olmuştur" dedi.



TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, teröre karşı İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen üniversite öğrencisi İsa Kör'ü TBMM Çankaya Kapısında karşıladı. Ümraniye Üniversitesi 3. sınıf Ergoterapi öğrencisi Kör, 21 Ocak günü yolculuğuna başladığını, 10. gününde bitirdiğini belirterek, zorlu bir yolculuk geçirdiğini ifade etti. Yolculuğunun amacının terörü lanetlemek olduğunu dile getiren Kör, "Umarım gereken yerlere mesajımız iletilir. Daha az bomba sesi, silah sesi, şehit sesi, daha az ölen insanlarımızın sesini duyarız. Buradan şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.



"Şu an bütün yorgunluğum geçmiş şekilde buradayım"



Yolculuğunun Bolu'ya kadar normal olduğunu söyleyen Kör, "Hava güzeldi ama Bolu'dan sonra sertleşti hava. Yer yer eksi 15 derecelere kadar çıkan hava muhalefeti oldu. Aynı zamanda yoğun bir şekilde kar yağışıyla karşılaştım. Bunun takibinde tabi rüzgarla, tipiyle karşılaştım. Şuan bütün yorgunluğum geçmiş şekilde buradayım" diye konuştu.



Yolda karşılaştığı kişilerin neden yürüdüğünü sorduğunu belirten Kör, aynı zamanda kendisine sosyal medya aracılığı ile teşekkür edenlerin, kendisine destek verenlerin çok fazla olduğunu vurguladı. Kör, okulunun da kendisine bu konuda çok büyük katkı sağladığının altını çizdi.



"Bisikletle Fethiye'ye gitme geçmişim oldu"



Daha önce de bu tür faaliyetlerde bulunduğunu anlatan Kör, "Bisikletle Fethiye'ye gitme geçmişim oldu. Bin 200 kilometrelik mesafeyi 5 günde katettim. O zaman yaz mevsimiydi, bisikletle gidiyorsunuz, daha rahat gidiyorsunuz. Yürümek tabi ki oldukça zor. Ayaklarım feci şekilde su topladı. Sadece bir ayağımda 12-13'ün üzerinde ayakkabı vurma izi var; su toplamış bir şekilde. Ara ara sekerek yürüdüğüm zamanlar da oldu" açıklamalarında bulundu.



"Yaptığı demokratik eyleminden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum"



TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ise TBMM bütün partilerin ortak kararıyla terörü lanetlediklerini hatırlatarak, "Bu gencimizin yapmış olduğu demokratik bir eylemdir. Kendisi Türkiye'deki bütün gençlere örnek olmuştur. Kendisi bu yolculuğunda göstermiş olduğu üstün gayretinden dolayı geçmiş olsun diyorum. İnşallah içeride kendisini ağırlamaya çalışacağız ve FETÖ'nün yapmış olduğu Meclis içerisindeki patlama yerlerini göstermeye çalışacağım. Yaptığı demokratik eyleminden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Kücet, üniversite öğrencisi Kör'e plaket ve çiçek takdim ettikten sonra FETÖ darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanması sonucu hasar alan bölgeleri gezdirdi. Kör, Kücet'ten aldığı çiçeği 15 Temmuz şehitleri anısına Meclis bahçesine bıraktı. - ANKARA