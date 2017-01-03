Istanbul'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılardan İlyas Vardini ve Heykel Müsellem bugün son yolculuklarına uğurlandı.



Başkent Beyrut'un Eşrefiyye Mahallesi'ndeki Sayde Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine Vardini'nin ailesi ve yakınları ile Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Nikola Tuveyni, hükümetten ve güvenlik birimlerinden temsilciler katıldı.



Törende, Vardini'nin tabutu bando, top atışları ve alkışlar eşliğinde kilisenin avlusuna getirildi. Kilisedeki töreni Beyrut Ortodoks Metropoliti İlyas Avde gerçekleştirdi.



Erken yaşta anne ve babasını kaybeden Vardini'nin kız kardeşleri törende yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışırken, zaman zaman tabuta sarılarak ağladı. Vardini'nin cenazesinin kiliseden çıkarılmasının ardından havai fişekler atıldı.



Ayrıca, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Müsellem'in cenazesinin de Lübnan Dağı'nın Şuf bölgesindeki Bireh kasabasında bugün defnedildiği bildirildi.



İstanbul'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen terör saldırısında üç Lübnanlı hayatını kaybetmiş, ikisi ağır 6 Lübnanlı da yaralanmıştı.