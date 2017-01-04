Istanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler - CHP Istanbul Il Başkanı Canpolat

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, son derece üzgün olduklarını belirterek, "Ülkemizi son dönemlerde hızla bir terör merkezine dönüştürmeye çalışanlara inat, hem birliğimizi hem de bütünlüğümüzü koruyacağız." dedi.



Canpolat, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Ortaköy'den terör saldırısının gerçekleştiği eğlence mekanına yürüdü. Burada, hayatını kaybedenler için çelenk bırakan Canpolat ve beraberindekiler, dua etti.



Basın mensuplarına açıklama yapan Canpolat, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Canpolat, son derece üzgün olduklarını ifade ederek, Canpolat, "Ülkemizi son dönemlerde hızla bir terör merkezine dönüştürmeye çalışanlara inat, hem birliğimizi hem de bütünlüğümüzü koruyacağız. Türkiye'de uluslararası sermayenin ülkemize diş söktürmek istediği bir dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz bağımsızlık mücadelesine bir kez daha ihtiyaç duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'e, laiklik söylemlerine ve hiç kimsenin inanç, düşünce özgürlüğünün bütün inançlara eşit mesafede yaklaşan ve kimsenin yaşam tarzına kimsenin karışmadığı bir ülkenin özlemi içerisindeyiz." diye konuştu.



"Ülkemizin bu noktaya gelmesinde Allah aşkına hiç kimsenin payı yok mu? diye soran Canpolat, şunları kaydetti:



"15 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin hiç payı yok mu? Bir sorumlu çıkıp, 'istifa ediyorum, benim de bu işte payım vardır' diyecek bir inançlı insan arıyoruz bu ülkede. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bu sıkıntıya rağmen İstanbul'daki 14 belediye başkanımız hiçbir ayrım gözetmeksizin burada kaybettiğimiz, özellikle yabancı olan yurttaşlarımız ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Katar, Lübnan yurttaşları buraya eğlenmek için geldiğini, yeni yılı burada kutlamak için geldiklerini ve onları da burada koruyamadığımız için ülkemiz adına özür diliyorum. Gelen yabancı yurttaşlarımızı koruyamadığımız için."



Canpolat, "Birlik bütünlüğe ihtiyacımız var ama sorumluların da istifa etmesi gerekir" diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bir kez daha söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkede hiç kimsenin inanç üzerine, etnik yapı üzerine siyaset yapılmasını ve devletin yönetilmesine taraf değiliz, olmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, batıya dönük yüzünü tekrar bu tarafa döndürmeyecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi batı medeniyetleri, bizim düşüncemizin ilgi alanları içerisinde olacaktır. Hem batıyla bütünleşeceğiz, hem demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmesi konusunda çaba harcayacağız."