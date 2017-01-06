İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Terör saldırısının meydana geldiği Ortaköy'deki eğlence mekanının önüne karanfil bırakan 21 ülkenin İstanbul başkonsolosu, saldırıda yaşamını yitirenleri andı.



Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, Kosova, Hollanda, Kanada, Hindistan, Pakistan, Bosna Hersek, Endonezya, Tunus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Slovakya, Japonya, Kuveyt, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Belarus'un İstanbul başkonsolosu, yılbaşı gecesi terör saldırısının meydana geldiği eğlence mekanının önüne geldi.



Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan ve İlçe Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da eşlik ettiği heyet, eğlence mekanının önüne karanfil bırakarak, saldırıda hayatını kaybedenleri andı.



Kalkan, İstanbul'daki yabancı ülkelerin başkonsolosluklarının valiliğe müracaat ederek, yılbaşı gecesi meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri anmak istediklerini söylediklerini aktardı.



Başkonsolosların, bu mücadelede Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını göstermek ve dünya tarafından terörü lanetlediklerinin bilinmesi açısından bu etkinliği düzenlemek istediklerini belirttiklerini anlatan Kalkan "Kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. O menfur saldırıda hayatını kaybeden bütün insanlarımızın, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk milletine, insanlık alemine, başsağlığı diliyorum." dedi.



Anma sırasında eğlence mekanının bulunduğu Muallim Naci Caddesi kısa süre trafiğe kapatılırken, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.