İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlarla Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyeleri, yılbaşı gecesi Ortaköy'de terör saldırısının meydana geldiği eğlence merkezinin önüne karanfil bırakarak, olayda hayatını kaybedenleri andı.



"Demokrasinin ve milli iradenin yanındayız" yazılı pankart taşıyarak terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence mekanının önüne gelen İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyeleri ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, olay yerine çelenk bıraktı.



Hazinedar, muhtarlıkların demokrasinin beşiği olduğunu belirterek, "Onların buradaki varlıkları, taziyeye gelip bu anmayı birlikte gerçekleştirerek bizi ziyaret etmeleri, çok önemli ve değerli. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.



İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da ülke olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, İstanbul muhtarları olarak demokrasinin, milli iradenin ve halkın yanında olduklarını söyledi.



Muhtarların demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu dile getiren Delibalta, "15 Temmuz'da muhtarlar sokağa çıkıp sabaha kadar demokrasiye nasıl sahip çıktıysa teröristlere karşı, bütün vatan hainlerine karşı da halkıyla devletiyle milletiyle iktidarıyla muhalefetiyle bütün kanaat önderleriyle el ele, gönül gönüle ellerinden ne geliyorsa yapmaya ve bu ülkeye canını seve seve vermeye her zaman hazır." diye konuştu.



Terör saldırılarını lanetlediklerini belirten Delibalta, "Terörde canını kaybeden bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelere sabırlar diliyoruz. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



"Hiçbir güç bu cumhuriyeti parçalayamayacak"



UPSD yönetim kurulu üyeleri da eğlence merkezinin önüne gelip, karanfil bırakarak olayda hayatını kaybedenleri andı.



Burada basın açıklaması yapan UPSD Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Bedri Baykam, ülkeyi hedef alan terör saldırılarının, kökeni ne olursa olsun kendileri için Ortaçağ zihniyetini temsil eden zavallılık olduğunu anlattı.



Masum vatandaşları, polisi ve askeri hedef alan bu saldırıları lanetlemenin her sorumlu vatandaşın görevi olduğunu dile getiren Baykam, "Bu ülkenin sanatçıları olarak özveri ile mücadele ediyor. Yüz binlerce şehidin kanıyla kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vücut bulan Türkiye Cumhuriyetinin değerini biliyoruz. Hiçbir güç bu cumhuriyeti parçalayamayacak." diye konuştu.