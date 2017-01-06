TÜMÜ
Haberler Search
İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştirildiği gece kulübünün önüne ölenlerin anısına çiçek bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştirildiği gece kulübünün önüne ölenlerin anısına çiçek bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Davis'e, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da eşlik etti.

Beraberindekilerle saygı duruşunda bulunan Davis, ardından buraya çiçek bıraktı.

Başkonsolos Davis, Twitter hesabından İngilizce "Terör olayında katledilen masum insanları anısına ve barış için dua ediyoruz." ve Türkçe olarak "Başınız sağolsun." mesajını paylaştı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads