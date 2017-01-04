İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, uluslararası basına seslenerek, "Terör artık tüm dünyanın başına bela oldu." dedi.



Basın Konseyi üyeleri, terör saldırısının yaşandığı Ortaköy'deki eğlence mekanının önüne gelerek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.



Dünyanın çeşitli şehirlerinde terör saldırılarının meydana geldiğine işaret eden Türenç, son olarak da İstanbul'da Türklerin yanı sıra turistlerin de terör kurbanı olduğunu söyledi.



Türenç, "Uluslararası medyaya sesleniyoruz; terör artık tüm dünyanın başına bela oldu. Irk, din, cinsiyet, yaş, mezhep farkı gözetmeden, masum insanların kanını acımasızca döken teröre karşı sessiz kalmak, teröristlerin daha da cesaretlenmesine yol açıyor. Hele terör endişesi ve korkusuyla tatillerin ertelenmesi, ülkelerin turizmine de başka darbe indiriyor. Gelin dünyadaki tüm kalem sahipleri, gazeteciler el ele verelim. Kalemlerimizi terör mağduru ülkeleri yalnız bırakmamak için, halklarının bu ülkelere korkmadan gitmeleri için, yazılarımızla haberlerimizle destek olalım."



"Barış içinde bir arada yaşamaya devam edeceğiz"



Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) Vakfı üyeleri de saldırının yaşandığı yere gelerek, hayatını kaybedenler için çelenk bıraktı.



Burada açıklama yapan CEM Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.



Döner, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, "Kardeşliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya, bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat, barış içinde bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Bu saldırının hedefine ulaşmaması, toplumumuzu ayrıştırmaya gayret edenlere fırsat vermemesi için, tüm kamuoyumuzu ve yetkili kurumları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.