İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth, terör saldırısının hem kendisini hem de eşi Prens Philip'i üzdüğünü belirterek, "Düşüncelerimiz bu dönemde kurbanların aileleriyle, yaralılarla ve Türk halkıyla beraber." ifadelerini kullandı.