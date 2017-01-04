İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf ile mesaj göndererek taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ekselansları" hitabıyla başladığı mesajında Kral Gustaf, "Yılbaşı günü İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen korkunç saldırının ardından hayatını kaybedenler için samimi taziyelerimi iletiyorum. Kurbanların ailelerine ve Türk halkına samimi bir şeklide sempatilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca mesajın İngilizce metni, Kraliyet ailesinin internet sayfasında da konuldu.
İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler
İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf ile mesaj göndererek taziyede bulundu.
İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf ile mesaj göndererek taziyede bulundu.
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