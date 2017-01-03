İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacılar Odası gibi bazı meslek kuruluşları ile DİSK ve KESK üyeleri Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Ortaköy'de bir araya gelen gruptakiler, "Şiddete, Ötekileştirmeye ve Teröre Alışmayacağız, Korkmuyoruz, Teslim Olmayacağız" pankartı açarak, sloganlar eşliğinde terör saldırısının gerçekleştirildiği yere yürüdü.



Saygı duruşunda bulanan grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, barışı, özgürlüğü, laikliği ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.



"Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz" diyen Mengüç, "2016 yılını bitmek bilmeyen katliamlarla kapatan ülkemiz maalesef 2017 yılına da yeni bir katliamla girdi, 39 insanı yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen barbarca saldırıda yitirdi, onlarca insan hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalara diliyoruz." diye konuştu.



Hükümeti eleştiren Mengüç, "Sorumluluk üstlenmesi gerekenler sadece yöneticiler değil. Bu ülkenin vatandaşları olarak da sorumluluk üstlenmeliyiz. Bu saldırıyı lanetlemek için bir araya geldik ancak bizim sorumluluğumuz da terörü, şiddeti, katliamları lanetlemekle sınırlı kalamaz. Sorumluluğumuz bir daha böyle trajedileri yaşamamak için bizleri yönetenlere soru sormaktı." ifadelerini kullandı.



"Asla sinmeyeceğiz, yılmayacağız"



İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.



Daha önce de buna benzer saldırılar yapıldığını hatırlatan Durakoğlu, "Bu ülkeyi emperyalistlerin uşağı sıfatıyla bölmeye çalışanlar, bu teröristler bilmelidirler ki bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse yeniden karanfilleri bırakacağız, bildirilerimizi yazacağız ama biz asla bölünmeyeceğiz. Biz asla terörün amacına ulaşmasına çalışacak şeyler yapmayacağız. Asla sinmeyeceğiz, yılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Nereden gelirse gelsin terörizm Türkiye'yi bölmeyecek, bölemeyeceğini öğrenecek." dedi.





DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Çerkezoğlu, OHAL sürecinde birçok terör saldırısının yaşandığını savunarak, OHAL'in kaldırılmasını istedi.



Konuşmaların ardından gruptakiler saldırının yapıldığı gece kulübünün önüne karanfil bırakarak dağıldı.



Öte yandan vatandaşlar da saldırının yapıldığı yere gelerek karanfil bırakmaya devam ediyor.