Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Ortaköy'deki terör saldırısını lanetledi.
Terör saldırısının gerçekleştiği yere gelen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri, buraya karanfil bıraktı.
Açıklama yapan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, yaşanan terör saldırılarının insanlık dışı olduğunu ve toplumda büyük acı yaşattığını söyledi.
Yüreklerinin hayatını kaybedenlerle olduğunu dile getiren Çelikel, "Laikliğin toplumun ve devletin yaşama biçimi, barışın olmazsa olmazı olduğu bilinmelidir. İnsanlık dışı olayları teşvik edenler gibi alkışlayanlar da suçlu oldukları için savcıların harekete geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İHD üyeleri de olayın yaşandığı yere karanfil bıraktı.
Öte yandan saldırının yapıldığı mekanın duvarına "Yılmayacağız yarınlarımız için" yazılı pankart asıldı.
İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Ortaköy'deki terör saldırısını lanetledi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Ortaköy'deki terör saldırısını lanetledi.