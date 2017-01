İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Almanya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İstanbul'da Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.





Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan dernek temsilcileri, burada basın açıklamasının ardından dua etti.



Basın açıklamasında, Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını kınamak için toplanıldıklarını ifade eden gruptakiler, bu alçak saldırı karşısında her daim Türkiye'nin yanında olacaklarını vurguladı.





"Terörün her türlüsünü, her kim tarafından yapılırsa yapılsın lanetliyoruz ama üzülerek görüyoruz ki günümüz dünyasında devletler, kendi çıkarına hizmet eden terör örgütleri ve teröristler edinmişler." ifadesine yer verilen açıklamada, Türk milletinin bu oyunlara boyun eğmeyeceği belirtildi.



Terör örgütleri arasında bir farkın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, terörün, nereden gelirse gelsin, hangi sebeplerden dolayı işlenirse işlensin asla kabul edilmeyeceği kaydedildi.





Açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.



Dernek temsilcileri daha sonra Büyükelçilik önüne çiçek bıraktı.