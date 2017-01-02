İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Suudi Arabistan, Türkiye'nin istikrar ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü çabaya karşı Türkiye ve kardeş Türk halkının yanındadır." ifadelerine yer verdi.



Mesajında "Bu korkakça terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanan Kral Selman, saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm Türk milletine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.



Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif ile İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolladıkları mesajda saldırıdan duydukları üzüntüyü ve başsağlığı dileklerini ifade etti.