İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Karaman, yayımladığı mesajında, olayın derin üzüntüsünü hissettiklerini belirtti. Türkiye'nin son yıllarda attığı önemli adımlar olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:



"Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çabaları, huzur ve kardeşlik ortamının yeniden tesisi, gerek iç gerekse dıştaki düşmanlar ve bunların uzantıları tarafından gerçekleştirilen hain saldırılarla engellenmeye çalışılmaktadır. İstanbul'da yaşanan son saldırı da bunun en net kanıtıdır. Bilinmelidir ki kirli ve kanlı oyunlarla birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya çalışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır. Gerçekleştirilen bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu duygularla biri emniyet mensubu olmak üzere saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



MÜSİAD Rize Başkanı Mahmut Dabak ise 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da yaşanan hain ve alçak terör saldırısıyla yine Türkiye'nin canının yandığını belirtti.



Sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılacağına inancının tam olduğuna vurgu yapan Dabak, şu ifadeleri kullandı:



"Terör örgütleri ve onların uzantıları, farklı yöntemlerle ülkemizi hedef almaya ve bölgedeki varlığımızı sabote etmeye devam etme niyetindeler. Savunmasız insanlar üzerine yapılan saldırı cinayet ve katliamdır. Teröristlerin hedefinin mekanlar olmadığını, insanları, ülkeleri, milletleri ve insanlığı hedef aldığını görüyoruz. Yaşanan bu terör saldırısını diğer olaylardan ayıran en önemli farkı toplumda fitne oluşturmaktır. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."