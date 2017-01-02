İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı, Ordu'da da kınandı.



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköy'deki menfur silahlı saldırıyla Türk milletinin milli birlik ve bütünlüğünün hedef alındığını belirtti.



Bu menfur saldırı ile milli birliği, huzur ve refahı bozmak isteyenleri lanetlediğini vurgulayan Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, birliğine ve dirliğine yapılan bu menfur ve aşağılık saldırıyı silahsız masum insanlara karşı yapılan bu insanlık dışı katliamı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Devletimizin ve halkımızın bu hainlerin oyununu hep birlikte bozacağına olan inancımızı kamuoyuna deklare ediyoruz." ifadesini kullandı.



Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman ise umut ve iyi temenniler ile girdikleri 2017'nin ilk dakikalarını kana bulayan İstanbul Ortaköy'deki alçak terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Terörün dili, dini, ırkı, mezhebi yoktur ve lokal bir sorun da değildir. 'Terörizm var ise ortada ciddi bir tehdit var' demektir ve bu tehdit tüm dünya içindir. Terörizme karşı tepki vermek ve mücadele etmek sadece yaşadığımız coğrafyaya dair bir sorumluluk veya zorunluluk değildir. Tüm dünyanın terörizme karşı aynı cephede ve aynı şiddette tavır alması gerekmektedir. Hain terör örgütleri ve onları destekleyen hain odakların bu vahşi eylemlerini kınamak, birlik ve beraberliğimizi bozmaya dair bu eylemler karşısında inadına birlik ve dayanışma içinde olmak zorundayız. İstiyorlar ki provokasyona gelip, ülkeyi sürüklemek istedikleri batağa doğru koşalım. Dün olduğu gibi bugün de sağduyu kazanacak. Terör örgütleri döktükleri kanda boğulacaktır. Yaşadığımız bu kabustan birlik ve beraberlik içinde dipdiri uyanacağız. Gün, terörizme karşı birlik olma günüdür."



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da belediyenin ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına değinerek, "Ülkemizin ayrıştırılması için mücadele eden terör örgütleri, yurt içi, yurt dışı tüm uzantılarıyla İstanbul'da yine hainler kirli ellerini milletin huzuruna uzattılar. Şehitlerimize ve vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin 2016 yılını pek çok hadiselerle geçirdiğini dile getiren Tekintaş, şöyle konuştu:



"Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden 7/24 yürüttüğü çalışmasına rağmen zaman zaman maalesef sistem değiştiren terör hadiseleriyle canlarımız yandı. Bunların bireysel bir hadise olduğunu ifade etmek mümkün değil. Organize terör hadisesinin içeride ve dışarıdaki uzantılarıyla birlikte sürdürüldüğünü görüyoruz. Terörle mücadelede dünya ülkeleri ile bir araya gelinmelidir. Ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, ancak bu çalışmalar uluslararası sürdürülürse sonuç alınabilir. Fırat Kalkanı Harekatı'nın getirdiği neticede sıkışmış olan terör örgütleri başka yolları deneyerek, ülkenin huzurunu bozmaya çalışıyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize sabır diliyorum."



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısını kınayarak, "Savunmasız insanlara yönelik alçakça saldırıyı lanetliyorum. Bu milleti hiçbir kalleş terör örgütü yıldıramaz." ifadesini kullandı.