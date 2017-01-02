İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, terörle mücadelenin uluslararası toplumun önceliği haline getirilmesi çağrısı yaptı.



İstanbul Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Buteflika, "10 yılı aşkın bir zamandır terörle mücadele eden Cezayir, dost Türk halkının çektiği sıkıntıların farkındadır ve terörle mücadele uluslararası toplumun önceliği oluncaya kadar Türk halkına destek olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



Buteflika mesajında, Cezayir hükümeti ve halkı adına, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.