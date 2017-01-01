İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



Cumhurbaşkanlığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, Ader'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolladığı taziye mesajında, "2017 yılının ilk saatlerinde acımasız terör saldırısı dolayısıyla taziye mesajı yollamak büyük üzüntü veriyor. Teröristlerin, İstanbul'da yeni yılı umut ve sevinç içinde karşılamak isteyen barışçıl kişilere yönelik saldırısı bizi derinden sarstı." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.



Mesajda şahsı ve Macar halkı adına saldırıda hayatını kaybeden masum terör kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına en içten taziye dileklerini bildiren Janos Ader, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.