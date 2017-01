İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Kastamonu'da gaziler ve vatandaşlar, İstanbul'daki terör saldırısı başta olmak üzere tüm terör saldırılarını kınayarak birlik mesajı verdiler.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi 2. Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının kendilerini çok üzdüğünü belirtti.



Terör saldırılarını lanetleyen Mahmutoğlu, şunları söyledi:



"Devletimiz güçlü. Bunların hakkından gelecektir. 35 senedir terörle mücadele ediyoruz. Bir 35 sene daha mücadele ederiz. Devletimizi böldürmeyiz. Bu böyle biline. Terör, yurt dışından da destek alıyor. Gün gelecek bu bela onların başına da musallat olacak. Biz Türk milleti olarak bunların hakkından gelmesini biliriz."



Kıbrıs gazisi Ahmet Sipahioğlu ise dış ülkelerin teröre destek olduklarını ve her türlü terörü lanetlediğini belirterek, "2017 yılının terör olaylarından uzak geçmesini çok isterdik. Devletimiz güçlüdür. İnşallah bunun da üstesinden gelecektir. Her zaman devletimizin yanındayız ve her zaman hazırız." dedi.



Kıbrıs gazisi Satı Yavuz, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "PKK'yı ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Türkiye'yi ve Müslümanları yok etmek istiyorlar. Peygamber Efendimiz zamanından beri amaçları bu. Biz gaziler olarak daima hazırız." diye konuştu.



Ev hanımı Hatice Sipahioğlu da 2017'nin huzur içerisinde geçmesini dileyerek, "Vatandaşları bir ve beraber olmaya davet ediyorum. Saldırıyı yapanları kınıyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyorum." dedi.



Emekli Nezihe Mahmutoğlu ise "Türkiye çok güçlü bir devlet. Bunların üstesinden birlik ve beraberlik ile gelebiliriz." diye konuştu.