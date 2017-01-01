İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Bu saldırı ile bir kez daha görüyoruz ki ülkemizde mezhebi, etnik veya laik-anti laik gibi çeşitli nedenlerle iç çatışma çıkarmak isteyenler devrededir." dedi.



Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da bir eğlence mekanında yapılan terör saldırısını lanetlediklerini belirtti.



Saldırının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olduğunu belirten Erdem, "Bu saldırı ile bir kez daha görüyoruz ki ülkemizde mezhebi, etnik veya laik-anti laik gibi çeşitli nedenlerle iç çatışma çıkarmak isteyenler devrededir. Bu terör saldırılarının arkasında kesinlikle küresel güçler vardır. Ülkemizi tökezletmek ve çökertmek istemektedirler." ifadelerini kullandı.



Türk milletinin her şeyin farkında olduğuna dikkat çeken Erdem, şöyle devam etti:



"Asla oyuna gelmeyeceğiz ve küresel güçlerin oyunlarını ve tezgahlarını bozacağız. Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmayacağız. Büyük milletin şerefli fertleri olarak etnik kökenimiz, mezhebimiz, inancımız ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun hepimiz aynı gemideyiz ve bu gemi batarsa hepimiz helak oluruz. Gemiyi batırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."