Istanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Buradan verilmek istenen mesaj çok daha farklı. Toplumsal barışa zarar vermek istiyorlar, toplumsal huzuru bozmak istiyorlar, bu milletin içine fitne sokmak istiyorlar." dedi.



Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesince düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katılan Olçum, Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini, İslam coğrafyasının çok büyük bir imtihandan geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin burada durumunun çok önemli olduğunu dile getiren Olçum, "İhaneti gördüğümüz o gece nasıl ki hem yüreğimizle hem bedenimizle bir araya geldik. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmeliyiz. Birlikte olmalıyız, birbirimize güvenmeliyiz, birbirimize inanmalıyız ve birbirimize şüpheyle bakmamalıyız." diye konuştu.



Yılın ilk günü Türkiye'nin kan ağladığını, maalesef 2017 yılına kanla girildiğini ifade eden Olçum, şunları kaydetti:



"Aziz İstanbul kan ağlıyor, aziz İstanbul kan ağlarken ülkemizin herhangi bir yerinde herhangi bir köşesinde kan akarken bizim gündemimizin farklı olması düşünülemez. Terörün işi kahpelik, kahpeliğin de mesaisi yok. Dilerdik ki 2017 yılına güzel bir şekilde başlayalım. 2016 yılı çok acı geçti, çok kayıplarla geçti. Alçak terör saldırılarıyla geçti. 2017 yılını daha huzur içerisinde, müreffeh bir şekilde, toplumsal huzurun, toplumsal barışın sağlandığı bir şekilde geçirmeyi arzu ediyorduk. Fakat kökü dışarıda, maşaları içeride birçok yapılanmanın yedi düvelde Türkiye ile uğraştığını cümle alem biliyor.



Her ne kadar bu terör olayları devam etse de ettirmeye gayret de gösterseler bunlar asla bizim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi ve kardeş hukukumuzu yıkamayacak ve başaramayacaklar. Saldırının yapıldığı yer müslim-gayrimüslim birçok insanın eğlendiği bir mekan. Bunu iyi okumak lazım. Saldırı herhangi bir yerde yapılmış olsaydı belki cümlelerimiz daha farklı olacaktı. Buradan verilmek istenen mesaj çok daha farklı. Toplumsal barışa zarar vermek istiyorlar, toplumsal huzuru bozmak istiyorlar, bu milletin içine fitne sokmak istiyorlar. Müslimi ile gayrimüslimi ile Sünnisi ile Alevisi'yle farklı düşünen tüm kesimlerin içerisine nifak sokmak istiyorlar."



Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Kazım Tefçi de İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.