İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan tüm terör seviciler ve basiretsizliklere inat, geleceğe umutla bakmaya devam edeceklerini belirtti.



Baro Başkanı İlhan, İstanbul'daki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı lanetleyerek, yeni bir yıla kabusla uyandıran hastalıklı düşünceye tanıklık edildiğini ifade etti.



İlhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Ne bizler ne de Türk milleti asla kafasını kuma gömmedi. Yaşanan her gelişmeyi dikkatle takip ediyor, olan biteni tüm kısıtlamalara, tüm bilgi paylaşımı engellerine rağmen biliyor ve anlıyoruz. Korkmuyoruz. Her gün biraz daha cesaretleniyor, biraz daha öfkeleniyoruz. Kendisinin dışındaki yaşam hakkına saygı göstermeyen herkesi, mensubu olduğu din ne olursa olsun insanlıktan çıkmış olarak görüyor ve kabul ediyoruz.



Ayrıştırma ve kamplaştırma gayretinde olanlara inat ayrışmayacağız. Bölünmeyeceğiz. Tüm terör seviciler ve basiretsizliklere inat, geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz."