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İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun Türk makamlarıyla sürekli irtibatta olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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