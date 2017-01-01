İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Malkara Belediye Başkanı Ulaş

Yurdakul, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, terörü ve tüm unsurlarını lanetlediğini belirtti.



Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Yurdakul, açıklamasında şunları kaydetti:



"İstanbul'un

Ortaköy semtindeki eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısı sonucunda

bazı vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği ve bazı vatandaşlarımızın da

yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu hain terör

saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı

vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Terörü ve tüm unsurlarını bir kez

daha lanetliyorum."