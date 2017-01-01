Malkara Belediye Başkanı Ulaş
Yurdakul, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, terörü ve tüm unsurlarını lanetlediğini belirtti.
Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Yurdakul, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul'un
Ortaköy semtindeki eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısı sonucunda
bazı vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği ve bazı vatandaşlarımızın da
yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu hain terör
saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Terörü ve tüm unsurlarını bir kez
daha lanetliyorum."
İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş
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