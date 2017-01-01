İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.



Yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hain ve alçakça saldırıyı gerçekleştirenler hiçbir zaman kardeş Türkiye'nin terörle mücadele azmini ve kararlılığını sarsamayacaktır. Kardeş Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir daha vurguluyoruz." ifadeleri yer aldı.



Saldırıda 2 Azerbaycan vatandaşı yaralandı



Açıklamada, yaralılar arasında 2 Azerbaycan vatandaşının da bulunduğunun belirlendiği, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun Türk makamları ile temas halinde olduğu kaydedildi.



Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na mektup göndererek taziye dileklerini iletti.