İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Bu alçak terör saldırısı yöntemi, şekli ve yaşandığı yer göz önüne alındığında bizlere göstermektedir ki milletimizi ayrıştırmak, birliğimizi ve bütünlüğümüzü sarsmak hainlerin en büyük hedefidir." dedi.



Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Terörün dini, dili, ırkı ve mezhebinin olmadığına işaret eden Tekin, şöyle kaydetti:



"Bu nedenle terörün her türlüsünü kınıyorum. Görünen odur ki özellikle 2016'da artan terör saldırıları maalesef yeni yılda da artarak devam edecek. Hangi terör örgütü olursa olsun, aynı karanlık odaklardan beslendiği ve ortak amaçlarının ise Türk milletini ayrıştırmak, sindirmek, parçalamak ve devletimizi işgal etmek olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu alçak terör saldırısı da yöntemi, şekli ve yaşandığı yer göz önüne alındığında bizlere göstermektedir ki milletimizi ayrıştırmak, birliğimizi ve bütünlüğümüzü sarsmak hainlerin en büyük hedefidir."



Türk milletinin üzerine oynanan bu karanlık senaryoya aldanmayacağını belirten Tekin, "Türk'ü, Kürt'ü Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i, sağcısı, solcusu, muhafazakarı ve Laik'i hep birlikte büyük Türk milleti olduğunu dost düşman herkese Allah'ın izniyle göstermeye devam edecektir. Türkiye bu hain senaryoları bozacak, alçak terör kuşatmalarını kıracaktır. Bu inancımızı kararlılığımızı ve umudumuzu kaybetmeden birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.