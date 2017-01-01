İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına Avustralya, Ukrayna, Kosova, Arnavutluk, Danimarka, İsviçre ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Twitter üzerinden tepki gösterdi.



AGİT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Sebastian Kurz ile AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier saldırıyı kınadı.



Kurz, "Yeni yıl kutlamaları yapan masum insanlara yönelik kanlı ve hain saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Türk dostlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.



Türk toplumu ile dayanışma içinde olduğunu belirten AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier ise topluma bir başka korku salma girişimi olan teröre karşı güçlü bir cephe oluşturulması gerektiğini söyledi.



Olayda hayatını kaybedenlere başsağlı dileyen Kurz ve Zannier, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.



Ukrayna



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı karşısında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni yıl gecesi İstanbul'da gerçekleştirilen acımasız terörist saldırıyı kesinlikle kınıyorum. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle birlikte. Terör durdurulacak" ifadesine yer verdi.



Başbakan Vladimir Groysman da Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Türkiye'de şok edici trajik terör saldırısı. Terörizmi hiç bir şey haklı kılmaz. Saldırıda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına içtenlikle başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



Kosova ve Arnavutluk



Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Kosova'nın Türk halkının yanında olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı, hepimize karşı yapılan bu tehdide karşı mücadelemizde kararlı olmamız gerektiğinin göstergesidir. İstanbul'da yapılan saldırı tüm dünyaya yapılmış bir saldırıdır." sözlerine yer verdi.



Terörün insan hayatını yıkmayı amaçladığını ve dünyada barışın sağlanmaması için çalıştığını belirten Thaçi, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.



Kosova Başbakanı İsa Mustafa da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Bu tarz saldırılar demokrasiyi risk haline getirmeyi amaçlamaktadır." ifadesine yer verdi.



Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmit Bushati ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yılı kutladığı esnada İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı karşısında "sarsıldığını" ifade ederek, "Dualarımız ve yüreklerimiz hayatını kaybeden vatandaşların ve ailelerin yanındadır." dedi.



Danimarka



Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2017'ye trajik bir başlangıç. Yılın ilk gününde düşüncelerim alçak saldırının ardından geride kalanlarla #Istanbul" ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı. Samuelsen mesajında, "Dehşet verici terör saldırısını kınıyorum #Istanbul #Turkey. Düşüncelerim mağdularla ve yakınlarıyla. 2017 yılı umarım daha barışçıl bir yıl olur" ifadelerine yer veridi.



İsviçre



İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter de terör saldırısında hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.



Dışişleri Bakanlığının, ülkenin resmi yayın kurumuna yaptığı yazılı açıklamaya göre; Burkhalter, Çavuşoğlu'na, Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle dehşete kapıldıklarını ifade etti.



Avustralya



Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını sosyal medya üzerinden kınadı.



Bakan Bishop, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avustralya hükümeti elim terör saldırısını kınıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.



Avustralya'nın Türkiye büyükelçisi James Larsen de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saldırının şok edici olduğunu ve ülkesinin sağduyudan yoksun bu şiddeti bütünüyle kınadığını belirtti. Larsen, "Düşüncelerimiz ve dualarımız saldırının kurbanlarıyla. Bu trajik günde, Türk hükümeti ve halkını destekliyoruz." sözlerine yer verdi.