İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Çin Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, Pekin yönetiminin terörün her türlüsüne şiddetle karşı çıktığını, bölgesel ve küresel barışı sürdürmek için Türkiye ve uluslararası toplumla çalışmayı istediğini vurguladı.



Çin'in söz konusu terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Hua, ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na söz konusu saldırı için taziyelerini ilettiğini kaydetti.