İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Papa, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "iyi dilek ve umut gecesi" olarak adlandırdığı yeni yıl gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin üzüntülerini belirtti.



Dualarının saldırıda hayatını kaybedenler, onların aileleri, yaralılar ve tüm Türkiye halkıyla olduğunu ifade eden Papa, dünyada pek çok insanın terör nedeniyle kederli olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.