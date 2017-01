İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörün geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz." dedi.



Bahçıvan, yazılı açıklamasında, "Yılın bu ilk gününe İstanbul Ortaköy'de, akıllara durgunluk veren, vicdanları donduran, tüm insanlığa karşı yapılan vahşi bir terör eylemiyle uyandık. Ne yazık ki 2016 yılı boyunca üzülerek şahit olduğumuz, ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya yönelik tüm insanlık dışı saldırılar gibi, bu alçak ve kalleşçe girişilmiş olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis etmeye çalıştığımız barışa, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelik olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileyen Bahçıvan, "Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz. Bu zor günleri ancak ve ancak birbirimize kenetlenerek ve yardımlaşacak atlatabiliriz. Ancak bu şekilde insanlık düşmanlarının önünde durabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da saldırının insanlık dışı olduğunu belirterek, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla yürüttüğü başarılı terörle mücadele sürecinin teröristleri ve destekçilerini çılgına çevirdiğini bildirdi.



Türkiye terörün kaynağına indikçe teröristlerin çılgınlaşarak, alçakça eylemler yaptıklarını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:



"Hedef gözetmeden sivil insanlara saldırıyorlar. Ancak bu alçakça eylemler ne teröristleri ne de onları maşa olarak kullanan dış güçleri başarıya ulaştıracaktır. Vatanımıza ve milletimize yönelik bu tehditler milletimizi bölemeyecektir. Saldırı devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve beraberliğine karşı yapılmıştır. Bizi yüreğimizden yaralamıştır. Devlet ve millet olarak inadına dimdik duracak inadına birbirimize daha sıkı sarılacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir güç bozamaz. Alçak saldırıda hayatını kaybeden polis ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yabancı misafirlerimizin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."



"80 milyonun kenetlenmesiyle her türlü kötülüğün üzerinden geleceğiz"



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle de yeni umutlarla başlanılan 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen vahşi terör saldırısını lanetlediklerini bildirdi.



Gülle, "Geleceğe dair umutlarımızı karartmaya, huzurumuzu bozmaya çalışan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaktır. Birden fazla düşmanla bir çok farklı cephede sürdürdüğümüz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Üzüntümüzü içimize atacağız ve umutsuz kalmayacağız. 80 milyonun kenetlenmesiyle her türlü kötülüğün üzerinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan ise terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları aktardı:



"Türkiye'nin refah ve kardeşlik iklimini bozmaya çalışanlar hain oyunlarına devam etmektedir. Canlara alçakça kıyan bu canilere en güzel cevabı yineleyerek söylüyoruz ki; birlik ve beraberliğimizi koruyup, birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek vereceğiz. Bizler millet olarak bu oyunun farkındayız ve devletimizin her zaman olduğu gibi şimdi ve bundan sonra da her daim yanında olacağız. Bu alçak yollarla, aziz milletimizi korkuya sürüklemeye çalışıyorlar. Bu topraklar ve bu millet her şeyi sabırla karşılar ama hainliği asla affetmez ve bundan sonra da etmeyecektir. İçerideki ve dışarıdaki terör grupları ve destekçileri şunu bilsinler ki güçlü Türkiye, kaosa sürüklenen bir ülke olmayacak, bilsinler ki bizleri korkutamayacaklar ve her zaman karşılarında güçlü bir iradeyi bulacaklar."