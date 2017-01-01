İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen 39 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırılarına, Trakya'daki sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.
Istanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen 39 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı terör saldırılarına, Trakya'daki sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.
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