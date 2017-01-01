İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, dün İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili, devletin ve güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu teröre karşı kararlı mücadelenin desteklendiği bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'daki hain terör saldırısı kınandı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.



"Gün, birlik ve beraberlik günüdür" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Milli mücadele ruhunun en canlı şekilde tutulması gereken gündür. Bu güzel vatanımıza sahip çıkacağız. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu teröre karşı kararlı mücadeleyi destekliyoruz."